Уролог назвал наиболее вредные для мочеполовой системы мужчин привычки

Лубенников предупредил, что нельзя сдерживать позывы к мочеиспусканию, в туалет нужно идти, как только ощущается потребность. Сдерживание себя грозит развитием инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Не менее вредна задержка эякуляции во время полового акта. Из-за перенаполнения предстательной железы, тем более если это происходит регулярно, мужчина рискует заболеть простатитом. Нельзя постоянно мастурбировать и при этом избегать полноценного сексуального контакта: можно спровоцировать развитие психогенной импотенции.

Избыток кофе тоже может привести к урологическим проблемам, так как более 400 миллиграммов кофеина в стуки провоцирует частые мочеиспускания.

Плохой сон и разрушенный стимулированием кортизола мелатонин приводят к снижению уровня тестостерона, что также может привести эректильной дисфункции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.