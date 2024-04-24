Уролог назвал свёклу повышающим мужское либидо продуктом

Уролог объяснил, что наиболее полезный овощ для этого — свёкла. В этих корнеплодах содержится высокий уровень бора, увеличивающего уровень мужского полового гормона тестостерона. Также свёкла способствует нормализации кровообращения.

Среди главных антагонистов здорового полового влечения — алкоголь, особенно пиво, курение, выпечка. Потребление этих продуктов при проблемах с потенцией лучше максимально сократить или вообще от них отказаться.

Негативно влияет на либидо мужчин и избыток сои и гороха, чечевицы. В этих продуктах много фитоэстрогенов — аналога женских половых гормонов эстрогенов.

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