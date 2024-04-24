Уролог назвал свёклу повышающим мужское либидо продуктом

Опубликовано 24 апреля 2024, 02:51
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Уролог назвал свёклу повышающим мужское либидо продуктомА с алкоголем при таких проблемах придётся завязать
Врач-уролог из Видновской клинической больницы Загид Асаханов рассказал, какой продукт помогает повысить мужское либидо.
Уролог объяснил, что наиболее полезный овощ для этого — свёкла. В этих корнеплодах содержится высокий уровень бора, увеличивающего уровень мужского полового гормона тестостерона. Также свёкла способствует нормализации кровообращения.
Среди главных антагонистов здорового полового влечения — алкоголь, особенно пиво, курение, выпечка. Потребление этих продуктов при проблемах с потенцией лучше максимально сократить или вообще от них отказаться.
Негативно влияет на либидо мужчин и избыток сои и гороха, чечевицы. В этих продуктах много фитоэстрогенов — аналога женских половых гормонов эстрогенов.
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