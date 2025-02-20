Уролог назвал жирные и сладкие продукты наиболее вредными для мужского здоровья

Врач предупредил, что употребление в пищу избыточного количества углеводов и жиров может привести к ожирению и метаболическому синдрому, которые впоследствии могут вызвать атеросклероз, повышение уровня женского гормона пролактина и гипогонадизм, который приводит к снижению уровня тестостерона — мужского полового гормона.

Кондрашов объяснил, что такой гормональный дисбаланс может привести к ожирению и эректильной дисфункции. Врач также предостерёг мужчин от употребления сладостей, так как они вызывают выброс инсулина, который «конкурирует с тестостероном за рецепторные места». И если в крови высокий уровень сахара, тестостерон будет действовать с задержкой.

Кроме того, избыток жировой ткани может превратить тестостерон в женский гормон эстроген, что сулит серьёзными проблемами с потенцией.

Врач посоветовал придерживаться диеты для нормализации веса, а также отказаться от курения и алкоголя, так как эти привычки могут негативно повлиять на качество спермы, что крайне важно для мужчин, планирующих создать семью. Кондрашов призвал также избегать продуктов с тератогенными и мутагенными свойствами, таких как фастфуд, газировка, консервы и продукты, которые содержат красители, консерванты и ароматизаторы.

«Не откладывайте надолго создание семьи и зачатие ребёнка Помните, что оптимальный период зачатия ребёнка — до 35 лет», — посоветовал уролог.

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