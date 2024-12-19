Уролог: нельзя игнорировать позывы мочиться из-за роста щёлочность мочи

Белопольский отметил, что если терпеть желание помочиться и откладывать поход в туалет, то повышается щёлочность мочи, и это часто приводит к образованию сгустков солей кальцинатов. А это фактор формирования мочевых камней во всей мочевыводящей системе, отметил врач.

К тому же, когда мочевой пузырь переполнен, это ведёт к острой задержке мочеиспускания и невозможности опорожнить мочевой пузырь со множеством последующих проблем.

«Ни в коем случае нельзя терпеть и откладывать поход в туалет. У мочи повышается щёлочность, что часто ведет к образованию сгустков солей кальцинатов и может способствовать образованию мочевых камней во всей мочевыводящей системе. Также переполнение мочевого пузыря почти всегда ведет к острой задержке мочеиспускания – невозможности опорожнить мочевой пузырь. Это часто бывает у мужчин при таких заболеваниях, как аденома предстательной железы, хронический простатит и мочекаменная болезнь. У женщин это происходит реже, но у них переполненный мочевой пузырь и несвоевременное его опорожнение может привести к появлению инфекций мочевыводящих путей – циститу», – подчеркнул уролог.

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