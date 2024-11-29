Уролог объяснил причины болей внизу живота у мужчин

Уролог уточнил, что ещё одной из возможных причин боли внизу живота могут быть кишечные расстройства. Это может быть воспаление аппендикса, которое начинается с боли в районе пупка, смещающейся в нижнюю правую часть живота. По словам Мкртчяна, при острой и непроходящей боли в правом боку необходима немедленная медицинская помощь.

Кроме того, такую боль могут давать почечные колики, воспаления. Боль может быть острой, резкой, отдающей в поясницу и пах, а также сопровождаться температурой и позывами к мочеиспусканию.

«Боль внизу живота у мужчин может сигнализировать о воспалении простаты или инфекциях мочевого пузыря. Эти заболевания часто сопровождаются частыми позывами к мочеиспусканию, резью, болями в пояснице и даже ознобом. Подобные симптомы требуют обследования у уролога», — подчеркнул врач.

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