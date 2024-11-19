Уролог перечислил снижающие мужское либидо продукты

Врач отметил, что перечисленные продукты могут спровоцировать снижение уровня тестостерона, что приведёт к падению сексуального желания. К таким продуктам врач отнёс чипсы, копчёности, пищу с высоким содержанием холестерина, кофе, избыток соевых продуктов, увлечение белым дрожжевым хлебом и другой выпечкой.

К снижению тестостерона ведут пересоленные продукты — в сосудах формируются тромбы, повышающие давление и уменьшающие концентрацию тестостерона, а также избыток сахара — изменяется выработка инсулина, что убивает собственный тестостерон, который сразу откладывается в висцеральный жир.

Одним из «врагов» тестостерона является пиво. Этот напиток содержит высокий уровень эстрогена — женского гормона, снижающего половое влечение у мужчин. Кроме того, пиво — «прямой путь к висцеральному ожирению».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.