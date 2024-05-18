Уролог рассказал, когда мужчине нужно обращаться к врачу

Урологическая симптоматика у мужчин связана прежде всего с мочеиспусканием. Нужно обращать внимание на частоту и затруднённость при ночном посещении туалета по малой нужде. По словам Низина, если вставать в туалет приходиться чаще одного раза и мочеиспускание даётся с трудом, а тем более присутствуют болевые ощущения, — самое время идти к урологу.

«Визит к врачу рекомендуется не откладывать, если есть учащённое или затруднённое мочеиспускание, необходимость вставать в туалет ночью более одного раза. Изменение цвета мочи, появление в ней примеси крови, боль при походе в туалет, ложные позывы, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря также требуют обращения к специалисту на очный приём или посредством онлайн-консультаций», — предупредил врач.

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