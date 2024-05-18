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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 мая 2024, 03:43
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Уролог рассказал, когда мужчине нужно обращаться к врачу

Чтобы не запустить серьёзную болезнь
Врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин назвал симптомы, при которых мужчине стоит обратиться за врачебной помощью, чтобы не допустить развития различных заболеваний, включая аденому простаты.
Уролог рассказал, когда мужчине нужно обращаться к врачу

© Ferra.ru

Урологическая симптоматика у мужчин связана прежде всего с мочеиспусканием. Нужно обращать внимание на частоту и затруднённость при ночном посещении туалета по малой нужде. По словам Низина, если вставать в туалет приходиться чаще одного раза и мочеиспускание даётся с трудом, а тем более присутствуют болевые ощущения, — самое время идти к урологу.

«Визит к врачу рекомендуется не откладывать, если есть учащённое или затруднённое мочеиспускание, необходимость вставать в туалет ночью более одного раза. Изменение цвета мочи, появление в ней примеси крови, боль при походе в туалет, ложные позывы, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря также требуют обращения к специалисту на очный приём или посредством онлайн-консультаций», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.