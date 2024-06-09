Утечка раскрыла возможную цену и сроки выхода смарт-часов Galaxy Watch FE

Опубликовано 09 июня 2024, 16:30
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Утечка раскрыла возможную цену и сроки выхода смарт-часов Galaxy Watch FEКомпания выпустит часы раньше запланированного срока
На днях инсайдеры раскрыли некоторые детали предстоящей презентации Samsung Unpacked, которая должна пройти 10 июля в Париже. Ранее предполагалось, что на мероприятии будут представлены, в том числе март-часы Galaxy Watch FE (Fan Edition).
Инсайдеры сообщили, что эта модель не будет представлена на Unpacked, это произойдёт раньше — 24 июня на некоем неприметном мероприятии.
Утечка раскрыла и возможную цену на девайс, который будет ребрендинговой версией Galaxy Watch 4, с тем же аппаратным обеспечением и дизайном. Цена стала известна благодаря «мгновенной» публикации карточки товара с описанием 40-мм Watch FE, но без скриншота продукта, в онлайн-магазине Amazon Italy.
Если верить этой информации, стоимость смарт-часов составит 199 евро. Гаджет описан в цвете «розовое золото».