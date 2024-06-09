Утечка раскрыла возможную цену и сроки выхода смарт-часов Galaxy Watch FE

Инсайдеры сообщили, что эта модель не будет представлена на Unpacked, это произойдёт раньше — 24 июня на некоем неприметном мероприятии.

Утечка раскрыла и возможную цену на девайс, который будет ребрендинговой версией Galaxy Watch 4, с тем же аппаратным обеспечением и дизайном. Цена стала известна благодаря «мгновенной» публикации карточки товара с описанием 40-мм Watch FE, но без скриншота продукта, в онлайн-магазине Amazon Italy.

Если верить этой информации, стоимость смарт-часов составит 199 евро. Гаджет описан в цвете «розовое золото».