В 40 регионах России вакцинация от COVID-19 стала обязательной

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В 40 регионах России вакцинация от COVID-19 стала обязательнойПотому что количество заболевших увеличивается
За минувшие сутки зарегистрировано 23239 случая. Выздоровело 16200 человек, умерло — 727. На фоне происходящего было приято решение ужесточить требования к вакцинации. Теперь обязательной вакцинация стала в 40 регионах.
Медиа-холдинг РБК отмечает, что первой обязательную вакцинацию ввела Москва, эти требования касаются и Подмосковья. Первой дозой вакцины, или однодозной вакциной, должны были привиться до 15 июля более 60% работников. В первую очередь из сферы сервиса и общепита. Второй дозой вакцины власти требовали привить граждан до 15 августа.
В основном обязательной вакцинация стала в центральных регионах, сейчас к ним присоединились Дагестан, Магаданская область и ряд других регионов.