В 40 регионах России вакцинация от COVID-19 стала обязательной

Медиа-холдинг РБК отмечает, что первой обязательную вакцинацию ввела Москва, эти требования касаются и Подмосковья. Первой дозой вакцины, или однодозной вакциной, должны были привиться до 15 июля более 60% работников. В первую очередь из сферы сервиса и общепита. Второй дозой вакцины власти требовали привить граждан до 15 августа.

В основном обязательной вакцинация стала в центральных регионах, сейчас к ним присоединились Дагестан, Магаданская область и ряд других регионов.