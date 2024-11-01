Опубликовано 01 ноября 2024, 03:121 мин.
В Африке число больных оспой обезьян увеличилось на 500%И, вероятно, продолжает расти
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) опубликовал удручающую статистику: в 2024 году число заболевших оспой обезьян (mpox) на континенте выросло на 500% год к году.
Наибольшее количество инфицированных с подтверждённым диагнозом сосредоточено в Центральной Африке — 85,7%. В этом регионе и самая высокая смертность от mpox по континенту — 99,5%.
«Оспа обезьян продолжает распространяться по Африканскому континенту, выявлен рост более чем на 500% по сравнению с прошлым годом», — сказано в сообщении Africa CDC.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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