В Африке число больных оспой обезьян увеличилось на 500%

Наибольшее количество инфицированных с подтверждённым диагнозом сосредоточено в Центральной Африке — 85,7%. В этом регионе и самая высокая смертность от mpox по континенту — 99,5%.

«Оспа обезьян продолжает распространяться по Африканскому континенту, выявлен рост более чем на 500% по сравнению с прошлым годом», — сказано в сообщении Africa CDC.