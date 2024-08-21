В центре им. Гамалеи рассказали, как действует вакцина от оспы обезьян

Опубликовано 21 августа 2024, 21:55
1 мин.
В центре им. Гамалеи рассказали, как действует вакцина от оспы обезьянБудет защищать и от других болезней этой группы
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о механизме действия российской вакцины от оспы обезьян.
По словам учёного, вакцина российской разработки защитит не только от собственно оспы обезьян, но и от всех актуальных заболеваний этой группы.
«Будет защищать от всего актуального. <…> Она будет защищать от натуральной оспы, которой нет [в России], но против которой нужно иметь вакцину на всю страну на всякий случай», — рассказал Гинцбург.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.