В центре им. Гамалеи рассказали, как действует вакцина от оспы обезьян

По словам учёного, вакцина российской разработки защитит не только от собственно оспы обезьян, но и от всех актуальных заболеваний этой группы.

«Будет защищать от всего актуального. <…> Она будет защищать от натуральной оспы, которой нет [в России], но против которой нужно иметь вакцину на всю страну на всякий случай», — рассказал Гинцбург.

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