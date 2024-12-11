В часах Apple Watch Ultra появится функция отправки сообщений по спутниковой связи

По словам Гурмана, вендор может сделать то же самое для следующих Apple Watch Ultra 3. Если такая функция действительно появится на «умных» часах, это позволит отправлять текстовые сообщения с носимых девайсов без подключения к сотовой сети или Wi-Fi, только по спутнику. Спутниковую связь будет обеспечивать партнёр Apple, оператор Globalstar.

Гурман рассказал и о том, что Apple планирует добавить в Watch Ultra и функцию мониторинга кровяного давления. Инсайдер отметил, что такая возможность «может появиться уже в 2025 году», но напомнил, что в 2023 эта функция уже откладывалась. Функция не будет предлагать конкретные измерения, но может отреагировать на признаки гипертонии.

Кроме того, инсайдер сообщил, что Apple заменяет модемы Intel в Apple Watch на компоненты от MediaTek, но у компании пока нет планов использовать для носимых устройств собственные модемы.