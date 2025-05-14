В двух регионах России комары могут заразить лихорадкой Западного Нила

Опубликовано 14 мая 2025, 02:321 мин.
В двух регионах России комары могут заразить лихорадкой Западного НилаНо в основном случаи завозные
Врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова предупредила, что жители Поволжья и центральной части России рискуют заразиться лихорадкой Западного Нила от комаров и других насекомых.
Врач уточнила, что большинство зарегистрированных в стране пациентов, заразившихся лихорадкой Западного Нила, были инфицированы за рубежом.
«Внезапно в нашей жизни появился новый вирус — лихорадка Западного Нила. В России возможно заражение в центральной части страны и Поволжье, но большинство регистрируемых случаев завозные. Заболевание может возникнуть через два — восемь дней после укуса насекомого, заражённого вирусом. Переносить могут кровососущие насекомые, комары и клещи, но также возможна передача при грудном вскармливании, если мать болеет вирусом, и при переливании крови», — предупредила Павлова.
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Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков