В двух регионах России комары могут заразить лихорадкой Западного Нила

Врач уточнила, что большинство зарегистрированных в стране пациентов, заразившихся лихорадкой Западного Нила, были инфицированы за рубежом.

«Внезапно в нашей жизни появился новый вирус — лихорадка Западного Нила. В России возможно заражение в центральной части страны и Поволжье, но большинство регистрируемых случаев завозные. Заболевание может возникнуть через два — восемь дней после укуса насекомого, заражённого вирусом. Переносить могут кровососущие насекомые, комары и клещи, но также возможна передача при грудном вскармливании, если мать болеет вирусом, и при переливании крови», — предупредила Павлова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.