В Германии врачи выявили новый вариант оспы обезьян

Опубликовано 23 октября 2024, 01:341 мин.
В Германии врачи выявили новый вариант оспы обезьянДобрался и до Европы
Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии сообщил, что впервые в стране и, вероятно, во второй раз в Европе, обнаружен заболевший новым вариантом оспы обезьян.
Новый вариант вируса ещё более заразен по сравнению с предыдущими. Как отмечается в пресс-релизе учреждения, вирус был завезён, пациент заболел не в Германии.
Ранее новый вариант оспы обезьян был зафиксирован в Швеции, Таиланде и Пакистане.
«Институт внимательно следит за ситуацией и при необходимости даст рекомендации», — сказано в сообщении Института Коха.
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Источник:U.S.News
Автор:Андрей Кадуков
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