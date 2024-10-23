Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 октября 2024, 01:34
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В Германии врачи выявили новый вариант оспы обезьян

Добрался и до Европы
Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии сообщил, что впервые в стране и, вероятно, во второй раз в Европе, обнаружен заболевший новым вариантом оспы обезьян.
В Германии врачи выявили новый вариант оспы обезьян
© National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash

Новый вариант вируса ещё более заразен по сравнению с предыдущими. Как отмечается в пресс-релизе учреждения, вирус был завезён, пациент заболел не в Германии.

Ранее новый вариант оспы обезьян был зафиксирован в Швеции, Таиланде и Пакистане.

«Институт внимательно следит за ситуацией и при необходимости даст рекомендации», — сказано в сообщении Института Коха.

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