В Германии врачи выявили новый вариант оспы обезьян

Новый вариант вируса ещё более заразен по сравнению с предыдущими. Как отмечается в пресс-релизе учреждения, вирус был завезён, пациент заболел не в Германии.

Ранее новый вариант оспы обезьян был зафиксирован в Швеции, Таиланде и Пакистане.

«Институт внимательно следит за ситуацией и при необходимости даст рекомендации», — сказано в сообщении Института Коха.

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