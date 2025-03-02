В Гонконге зафиксировали смерть из-за обезьяньего герпеса

Опубликовано 02 марта 2025, 04:331 мин.
В Гонконге зафиксировали смерть из-за обезьяньего герпесаЭто крайне редкие случаи
Медицинский департамент Гонконга официально подтвердил смерть 37-летнего мужчины от вируса герпеса В, также известного как обезьяний герпес. Мужчина подвергся нападению диких обезьян в загородном парке в феврале 2024 года и умер в июне того же года.
Анализы подтвердили, что он заразился вирусом обезьяньего герпеса. Хотя о заражении мужчины стало известно в апреле 2024 года, это первый случай, когда о смерти от этого вируса сообщили официально спустя время. К тому же это первый подтвёржденный случай заболевания обезьяньим герпесом в Гонконге.
Вирус часто встречается среди агрессивных макак в этом регионе и может передаваться через укусы и слюну животных. Инкубационный период составляет около месяца, и у пациентов сначала появляются гриппоподобные симптомы. Смертность от вируса высока и достигает 80%, однако подтверждённые случаи заболевания людей, тем более смерти, редки.