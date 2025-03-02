В Гонконге зафиксировали смерть из-за обезьяньего герпеса

Анализы подтвердили, что он заразился вирусом обезьяньего герпеса. Хотя о заражении мужчины стало известно в апреле 2024 года, это первый случай, когда о смерти от этого вируса сообщили официально спустя время. К тому же это первый подтвёржденный случай заболевания обезьяньим герпесом в Гонконге.

Вирус часто встречается среди агрессивных макак в этом регионе и может передаваться через укусы и слюну животных. Инкубационный период составляет около месяца, и у пациентов сначала появляются гриппоподобные симптомы. Смертность от вируса высока и достигает 80%, однако подтверждённые случаи заболевания людей, тем более смерти, редки.