В Госдуме призвали начинать борьбу с ожирением со школьной скамьи

По словам Соломатиной, государство обеспечивает бесплатное питание детей в начальной школе, чтобы пропагандировать здоровое питание и просвещать родителей. Она объяснила, что многие продукты, приятные на вкус, на самом деле вредны для здоровья, поэтому, обеспечивая сбалансированное питание в школах, дети могут узнать о важности потребления калорий и содержании белков, жиров и углеводов. Затем эти уроки можно донести до родителей, чтобы они могли сделать более здоровый выбор для своих семей.

Соломатина считает, что значительное число родителей школьников перекармливают детей, что приводит к ожирению трети из них. Политик подчеркнула, что начиная с детей, просвещение и пропаганду здорового питания для борьбы с ожирением нужно начинать именно с детей.

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