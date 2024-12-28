В Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей к ним

В пояснительной записке авторы проекта объясняют, что основная причина необходимости принятия предлагаемой меры — резкий рост количества пользователей вейпов, особенно среди несовершеннолетних. При этом, как отмечено в документе, надзорные органы осуществляют слабый контроль за соблюдением ограничений, так как действует мораторий на внеплановые проверки.

Авторы законопроекта настаивают, что устройства, как для употребления никотинсодержащих, так и безникотиновых жидкостей, — значительная угроза для здоровья. К тому же это часто триггер для начала употребления традиционных сигарет.