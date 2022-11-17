В Индии Apple Watch спасли жизнь владельцу, который провалился в ущелье

Пошёл дождь, 17-летний подросток, поскользнувшись сорвался в ущелье и упал примерно на 130–150 метров, но остался жив, благодаря множеству деревьев, листвы и земли. При падении Мехта вывихнул обе лодыжки, поэтому не мог самостоятельно идти.

Его смартфон остался в рюкзаке одного из друзей, но на руке были «умные» часы Apple Watch с поддержкой сотовой связи, по которым он смог дозвониться до экстренных служб, семье и друзьям.

«Я думаю, что я жив благодаря сотовой модели Apple Watch, которой я владею. Это позволяет мне связываться с семьёй и друзьями в нужное время, не нуждаясь в телефоне», — рассказал спасённый пользователь.