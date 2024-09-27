В Индии обнаружили новый штамм оспы обезьян

Симптомы mpox сlade 1 схожи с клиникой ветрянки, и пока это первый случай заражения оспой обезьян класса 1b в Индии. Причём это именно тот штамм, из-за которого ВОЗ летом объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в Африке.

«Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который зарегистрировали в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациент — 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ», — отметило издание.

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