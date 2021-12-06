В каких регионах России люди меньше всего курят и пьют

Так, согласно опубликованным данным, лидером данного списка стала Чеченская Республика. На второй строчке рейтинга регионов России по отсутствию вредных привычек оказался Дагестан, а замыкает первую тройку Ингушетия. Также в список попали Кабардино-Балкария и Волгоградская область.

По мнению аналитиков, то, что жители Северного Кавказа меньше всего курят и пьют связано со сложившимися строгими традициями и образом жизни в этом регионе.

Также было установлено, что больше всего плохих привычек у жителей Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской, Амурской областей, Удмуртской Республики и Магаданской области.

В рамках рейтинга были взяты во внимание данные о потреблении табачных изделий, спиртного, а также количества преступлений, совершенных под спиртными напитками и наркотиками.