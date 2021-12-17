В каких случаях не стоит есть апельсины

Половинская предупредила, что любые цитрусовые, в число которых входят и апельсины, являются сильным аллергеном. Поэтому их опасно есть в больших количествах, так как это может вызвать аллергические реакции. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта стоит с осторожностью подойти к употреблению фрукта на голодный желудок . К тому же высокая кислотность апельсина может повредить зубную эмаль.



Но, несмотря на все это, при употреблении, апельсины понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В дополнении к этому, они содержат большое количество микро и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды, которые регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие.