В каких случаях нужна срочная замена зубной пломбы

Стоматолог посоветовала обращать внимание на цвет, форму и целостность пломбы. Потому что замена пломбы требуется не только в случае явного беспокойства и боли, но и при перечисленных признаках.

Жучковская предупредила, что любые пломбы со временем изнашиваются, разрушаются и деформируются. И за этим нужно следить.

«Если вы заметили следующее: скол пломбы или она изменилась в цвете; стала шероховатой; пользоваться зубной нитью после установки пломбы стало затруднительно или пломба словно «провалилась» в зуб — обязательно обратитесь к стоматологу», — порекомендовала врач.

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