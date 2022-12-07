В каких случаях вам нужно проверять давление, даже если вы не гипертоник и не гипотоник

В эти категории ходят прежде всего курильщики, те, кто работает по ночам, трудоголики, которые не могут контролировать режим труда и отдыха. Не менее важно контролировать давление и молодым людям.

Для молодых людей это важно потому, что артериальная гипертензия может развиваться достаточно рано, и чем раньше её обнаружат, тем легче можно сдерживать заболевание.

Также врач предупредила, что давление может внезапно расти из-за патологии сосудов почек, кроме того, на это влияют и психосоматических факторы.

При этом кардиолог рассказала, что механический тонометр даёт более точные данные, а показания электронного нужно перепроверять трижды подряд и записывать среднее значение.

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