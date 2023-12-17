В каком алкоголе меньше всего калорий

02:09, 17 декабря 2023
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В каком алкоголе меньше всего калорийЭто сухие и полусухие вина
Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какой алкоголь — самый некалорийный и не вредит фигуре.
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Она предупредила желающих похудеть, что придётся отказаться от полусладкого, сладкого и креплёного вина: это «недиетические» алкогольные напитки. Высокой уровень калорий — в крепком алкоголе, стимулирующем аппетит. К тому же к таким напиткам подают калорийную закуску, причём «слабоалкоголка» тоже провоцирует чувство голода.
По словам Белоусовой, самые некалорийные алкогольные напитки — сухие и полусухие вина.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Радио Sputnik
Автор:Андрей Кадуков
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#вино,
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