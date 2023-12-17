В каком алкоголе меньше всего калорий

Она предупредила желающих похудеть, что придётся отказаться от полусладкого, сладкого и креплёного вина: это «недиетические» алкогольные напитки. Высокой уровень калорий — в крепком алкоголе, стимулирующем аппетит. К тому же к таким напиткам подают калорийную закуску, причём «слабоалкоголка» тоже провоцирует чувство голода.

По словам Белоусовой, самые некалорийные алкогольные напитки — сухие и полусухие вина.

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