В Крыму разработали новый способ дробления камней в почках

Исследователи из Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали новую методику вмешательства при мочекаменной болезни.

Она включается использование запатентованного специалистами устройство крепления робота-ассистента для дробления камней в мочеточнике и почке: у предназначенного для лапароскопических операций уретерореноскопа не подходили для этого переходник-фиксатор и джойстик.

Устройство обеспечивает жёсткое крепление уретерореноскопа в роботическом модуле, что способствует высокой точности при дроблении камней, снижению риска повреждения мочевыводящих путей пациента, а также уменьшению вероятности миграции камня и более точному контролю движений.

Робот позволяет врачу выполнять основной этап операции с помощью движения всего одной руки, отмечает один из разработчиков нового метода, заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Артём Симонович. Это, по его словам, помогает снизить напряжённость рук врача, полностью исключить тремор, в целом снизить нагрузку на хирурга.

Хирург управляет роботом — дробит им камень в пыль — с помощью специального джойстика. Для этого российские инженеры разработали специальные дополнительные блоки для контроля подачи воды и управления лазерным волокном.

С помощью нового устройства крымские медики уже провели порядка ста операций. Инженеры продолжают работать над его улучшением.