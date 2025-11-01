В М.Видео стартует продажа «умных» часов для дайвинга HUAWEI WATCH Ultimate 2

HUAWEI WATCH Ultimate 2 — первые «умные» часы в мире, поддерживающие аудио-функции во время погружения на глубину до 150 метров. Инновационная водонепроницаемая конструкция обеспечивает стабильную работу устройства при дайвинге, а встроенный гидролокационный модуль позволяет обмениваться короткими сообщениями на расстоянии до 30 метров под водой, что облегчает взаимодействие между дайверами.

Часы соответствуют уровню водонепроницаемости 20 АТМ по стандарту ISO 22810 и стандарту EN 13319 для дайвинга, поэтому подходят для использования профессиональными спортсменами во время тренировок и соревнований. Технологии мониторинга обеспечивают безопасное погружение и отслеживание ключевых показателей.

Устройство поддерживает звонки через виртуальную карту eSIM, что позволяет использовать их без сопряжения со смартфоном. ИИ-система шумоподавления гарантирует чистое звучание даже в условиях сильного ветра или шума.

Часы оснащены системой HUAWEI TruSense и технологией X-TAP с мультисенсорами, которые обеспечивают точный сбор данных о состоянии пользователя с помощью трёх основных датчиков: ЭКГ, ФПГ и датчика силы нажатия. Измерения проводятся через кончик пальца, и за одну минуту человек получает мониторинг по 10 основным показателям.

Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 в чёрном цвете стоят 64 999 рублей, в синем цвете — 79 999 рублей, купить можно в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо». Старт продаж — 5 ноября.