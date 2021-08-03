В Минздраве России порекомендовали привить от коронавируса всех пожилых людей

Об этом министр заявил в ходе беседы с журналистами. Он отметил, что причины отказа от вакцинации должны иметь исключительно мединский характер — по показаниям.

Мурашко также подчеркнул, что 98% пациентов, поступающих на госпитализацию, не были привиты от коронавируса. По его словам, это говорит об эффективности вакцинации.