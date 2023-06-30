В Москве используют ИИ для анализа женского здоровья

Врачи-рентгенологи в Москве применили нейросети для анализа более 100 тыс. маммографий с начала года. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, ответственная за социальное развитие города.

С помощью искусственного интеллекта в рамках обязательного медицинского страхования московские врачи анализируют маммографические исследования пациентов. За время эксперимента нейросети уже обработали более 100 тыс. снимков. Умные алгоритмы способны описывать медицинские изображения намного быстрее, чем человек. Исследования показали, что использование искусственного интеллекта позволяет сократить время описания маммограмм в восемь раз при сохранении высокого уровня диагностики. Это позволяет пациентам получать результаты исследований раньше, а врачам экономить время.

Москва проводит эксперимент по применению компьютерного зрения в медицине уже четвёртый год. Новые возможности были внедрены в Центре диагностики и телемедицины при поддержке Департамента здравоохранения Москвы и Департамента информационных технологий. В настоящее время более 50 алгоритмов обрабатывают исследования в 21 клиническом направлении.

Москва активно цифровизирует систему здравоохранения уже более 10 лет, и благодаря этому умные технологии широко применяются в повседневной врачебной практике. Это значительно ускоряет и упрощает процессы диагностики и лечения, обеспечивая высокий уровень медицинской помощи для москвичей. Каждый день сервисы искусственного интеллекта помогают врачам предварительно диагностировать пациентов на основе анамнеза и находить признаки патологий на медицинских изображениях.