В новых "умных" часах от Apple больше памяти, чем в некоторых бюджетных Android-смартфонах

Умные часы Apple уже можно расценивать как отдельное от смартфона устройство, поэтому увеличение флеш-памяти как никогда на руку. Напомним, что на вчерашней презентации компании Apple были показаны новые умные часы Watch Series 5, главной фишкой которых является экран, поддерживающий функцию AlwaysOn Display. Ходили слухи о том, что в часах также будет установлено приложение, анализирующее сон, но подтверждающей информации от компании так и не появилось.