В Роскачестве развеяли миф о выборе спелых арбузов

При выборе арбуза не стоит полагаться только на его хвостик, так как он может быть сухим даже у незрелой ягоды из-за транспортировки. Целостность корки тоже важна, избегайте покупки повреждённых плодов, чтобы не попасть микроорганизмы внутрь. Постучите по арбузу и прислушайтесь к звуку, чтобы оценить его зрелость.

Спелый арбуз будет чистым, с яркими полосами и матовой корочкой. Перед подачей на стол, хорошо вымойте его с мылом, чтобы избежать пищевого отравления. Помните, что проблемы с арбузами связаны скорее с гигиеной, а не с нитратами.

В Роскачестве подчёркивают, что хвостик арбуза не гарантирует его спелость. Они также советуют обращать внимание на состояние корки и стукать по ягоде, чтобы определить степень зрелости. Выбирайте свежие, целые и чистые арбузы с яркими полосами и жёлтым местом контакта с землёй. Перед употреблением арбуз лучше вымыть с мылом для безопасности.