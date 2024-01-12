В Роспотребнадзоре рассказали о пользе воды с лимоном натощак

В статье на сайте Ропотребнадзора говорится, что такой напиток помогает организму проснуться и начать день. Вода с утра полезна сама по себе, а лимон насыщен витаминами С, групп Е и В, комплексами микроэлементов. Лимонная вода запускает пищеварение, улучшает отток лимфы и кровообращение.

В утренний лимонный напиток можно добавить куркуму, мяту или имбирь.

Но лимонная вода опасна для людей с болезнями почек, аллергиями, чувствительной слизистой пищевода и желудка.

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