В России исследуют гормоны долгожителей

В РНИМУ им. Н. И. Пирогова проводится самое крупное исследование старения в России под названием RussAge. В рамках этого проекта учёные планируют впервые изучить особенности гормонально-метаболического состояния людей в возрасте 90 лет и старше. Это поможет понять, как происходит успешное старение. Врачи-эндокринологи рассказали, что гормональные изменения у долгожителей пока не хорошо понимаются, исследования углеводного обмена в основном проводились на людях до 85 лет, а участники их исследования — люди старше 93 лет, что делает их группу особенной.

В клинических рекомендациях недостаточно информации о том, как применять некоторые лекарственные препараты у пожилых людей, и какие значения лабораторных показателей считать нормальными. Гормональные факторы в старении играют неоднозначную роль, и более детальное изучение поможет выявить закономерности и определить, какие показатели нужно контролировать для успешного старения.

Исследование RussAge будет включать анализ большого количества гормонов, включая гормоны углеводного обмена, щитовидной железы, половые гормоны и гормоны жировой ткани. Воспаление жировой ткани играет важную роль в процессе старения, поэтому учёным важно понять, как его можно регулировать. В рамках исследования также анализируются соматотропные, тропные и периферические гормоны, инсулиноподобный фактор роста, 1, кортизол и пролактин. Целью исследования также является создание российского калькулятора биологического возраста с меньшей погрешностью, чем существующие инструменты.