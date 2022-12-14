В России на 35% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

По словам Поповой, в России заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусами выросла на 35,4%. При этом доля различных вирусов и штаммов собственно гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%.

Среди всех вирусов превалирует свиной грипп — заболеваемость этим вирусом зафиксирована в 82 субъектах. При этом в 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский.