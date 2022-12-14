Фитнес и здоровье
00:17, 14 декабря 2022
1 мин.

В России на 35% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам состоявшегося селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства сообщила о росте заболеваемости в России ОРВИ и гриппом.

В России на 35% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Фото: Koltv.ru

По словам Поповой, в России заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусами выросла на 35,4%. При этом доля различных вирусов и штаммов собственно гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%.

Среди всех вирусов превалирует свиной грипп — заболеваемость этим вирусом зафиксирована в 82 субъектах. При этом в 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский.

Новости партнеров
Новости партнеров