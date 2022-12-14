В России на 35% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

00:17, 14 декабря 2022
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В России на 35% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппомСообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам состоявшегося селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства сообщила о росте заболеваемости в России ОРВИ и гриппом.
Фото: Koltv.ru
По словам Поповой, в России заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусами выросла на 35,4%. При этом доля различных вирусов и штаммов собственно гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%.
Среди всех вирусов превалирует свиной грипп — заболеваемость этим вирусом зафиксирована в 82 субъектах. При этом в 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский.