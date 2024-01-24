В России начали фиксировать случаи заражения несколькими инфекциями одновременно

Опубликовано 24 января 2024, 13:01
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В России начали фиксировать случаи заражения несколькими инфекциями одновременноИз-за этого может быть тяжёлое протекание болезни
Врачи начали фиксировать всё более частую заболеваемость суперинфекциями — заражение несколькими инфекциями одновременно.
В настоящее время чаще всего медики наблюдают сочетание гриппа типа А с риновирусом, аденовирусом или парагриппом второго типа, часто сочетаются и риновирус с аденовирусом.
Также, кроме традиционных случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом, врачи говорят о фиксировании одновременного заражения микоплазменной инфекцией и коклюшем.
Сочетание нескольких инфекций может привести к тяжёлому течению болезни и возрастанию риска осложнений. Медики говорят, что распространение суперинфекций обусловлено традиционной заболеваемостью в зимний период, когда вирусы легче и быстрее распространяются и являются более устойчивыми к холодам.
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Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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