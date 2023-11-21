В России начался рост заболеваемости коронавирусом

Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Москва и область, Санкт-Петербург. Основным штаммом является подвид коронавируса «Омикрон».

Кроме того, выросла и заболеваемость ОРВИ и гриппом — более чем на 5%. По информации, на данный момент от гриппа привито почти 71,5 млн россиян.