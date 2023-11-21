В России начался рост заболеваемости коронавирусом

22:06, 21 ноября 2023
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В России начался рост заболеваемости коронавирусомПочти на 40%
Согласно телеканалу «Известия», в России более чем на 38% выросла заболеваемость коронавирусом и на 17% — число госпитализаций.
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Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Москва и область, Санкт-Петербург. Основным штаммом является подвид коронавируса «Омикрон».
Кроме того, выросла и заболеваемость ОРВИ и гриппом — более чем на 5%. По информации, на данный момент от гриппа привито почти 71,5 млн россиян.
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: