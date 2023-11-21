Фитнес и здоровье
22:06, 21 ноября 2023
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В России начался рост заболеваемости коронавирусом

Почти на 40%

Согласно телеканалу «Известия», в России более чем на 38% выросла заболеваемость коронавирусом и на 17% — число госпитализаций.

В России начался рост заболеваемости коронавирусом

© Ferra.ru

Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Москва и область, Санкт-Петербург. Основным штаммом является подвид коронавируса «Омикрон».

Кроме того, выросла и заболеваемость ОРВИ и гриппом — более чем на 5%. По информации, на данный момент от гриппа привито почти 71,5 млн россиян.

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