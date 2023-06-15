В России нашли новый способ обнаружить воспаление у человека

Ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва) и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. академика Ю.М. Лопухина выяснили, что используемые в медицинских анализах пористые мембраны в три раза лучше улавливают связанные с воспалением молекулы, если пропускаемый через них раствор проходит под давлением. Посвященная открытию работа специалистов опубликована в журнале Micro.

Пористые полимерные мембраны широко используют для анализа в крови молекул, связанных с воспалением — они не «пропускают» мимо себя интересующие медиков частицы. Однако может вообще не преодолеть такое «препятствие» и исказить результаты анализа в меньшую сторону.

Исследователи из России сравнили два способа нанесения пробы на пористые мембраны. В одном случае молекулы проникали в поры пассивно, через диффузию, в другом же раствор подавался под давлением вглубь мембраны.

Ученые анализировали содержание интерлейкина — соединения, участвующего в развитии воспаления при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит и воспаление кишечника. Выяснилось, что прокачке под давлением мембрана улавливала примерно в три раза больше молекул вещества, чем при простой инкубации. По мнению специалистов, это объясняется тем, что благодаря равномерному распределению жидкости под действием давления в процессе связывания интерлейкина участвовало больше слоев мембраны.

Специалисты надеются, что их открытие позволит разработать на основе пористых полимерных мембран высокоточные датчики