В России нашли простой и понятный способ предсказать смерть после инфаркта

В России нашли простой и понятный способ предсказать смерть после инфарктаНовая формула требует немногих показателей
Формула сибирских медиков позволяет просто рассчитать вероятность того, умрет ли человек через год после перенесенного им инфаркта.
Исследователи из Тюменского кардиологического научного центра разработали и запатентовали методику прогнозирования риска осложнений и смерти больных через год после перенесенного инфаркта. Основывается она на вычислении коэффициента по достаточно простой и понятной формуле.
Перенесенный инфаркт миокарда приводит к развитию сердечной недостаточности примерно в 15% случаев. Даже риск летального исхода по прошествии одного года остается довольно высоким, предупреждают врачи.
Для того, чтобы спрогнозировать неблагоприятный исход у пациентов после инфаркта миокарда, создано довольно много шкал. Однако прогноз с их помощью требует получения слишком большого числа показателей, отмечает одна из разработчиков новой математической формулы, завотделением неотложной кардиологии научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиоцентра Наталья Мусихина.
Она включает в себя данные ультразвукового исследования сердца и характеристики мозгового натрийуретического гормона — белка, образующегося в левом желудочке сердца — в плазме крови. Новая формула доказала свою эффективность, подчеркивают ее разработчики, и позволяет без дополнительных финансовых затрат определить пациентов с высоким риском смерти для «оптимизации стратегии лечения».