В России нашли простой и понятный способ предсказать смерть после инфаркта

Исследователи из Тюменского кардиологического научного центра разработали и запатентовали методику прогнозирования риска осложнений и смерти больных через год после перенесенного инфаркта. Основывается она на вычислении коэффициента по достаточно простой и понятной формуле.

Перенесенный инфаркт миокарда приводит к развитию сердечной недостаточности примерно в 15% случаев. Даже риск летального исхода по прошествии одного года остается довольно высоким, предупреждают врачи.

Для того, чтобы спрогнозировать неблагоприятный исход у пациентов после инфаркта миокарда, создано довольно много шкал. Однако прогноз с их помощью требует получения слишком большого числа показателей, отмечает одна из разработчиков новой математической формулы, завотделением неотложной кардиологии научного отдела клинической кардиологии Тюменского кардиоцентра Наталья Мусихина.

Она включает в себя данные ультразвукового исследования сердца и характеристики мозгового натрийуретического гормона — белка, образующегося в левом желудочке сердца — в плазме крови. Новая формула доказала свою эффективность, подчеркивают ее разработчики, и позволяет без дополнительных финансовых затрат определить пациентов с высоким риском смерти для «оптимизации стратегии лечения».