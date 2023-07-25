Фитнес и здоровье
21:13, 25 июля 2023
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В России нашли способ заранее обнаружить рак

За несколько лет до появления первой опухоли

Учёные из Сеченовского университета нашли способ определять рак за несколько лет до первых его проявлений

Учёные Центра биоэлементологии и экологии человека, который действует в Сеченовском университете, занимаются различными исследованиями и разработками в области здоровья. Они интересуются диагностическими тестами для выявления дефицитных состояний, цифровыми двойниками заболеваний, а также созданием биодобавок и продуктов с важными микроэлементами.

Одно из главных направлений работы Центра — создание систем поддержки принятия медицинских решений. Они разрабатывают цифровые двойники для прогнозирования риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления симптомов.

На данный момент учёные занимаются разработкой цифрового двойника колоректального рака. Они обнаружили специфические изменения в моче пациентов с этим раком и создали алгоритм для определения риска развития данного заболевания.

Ещё одно направление работы Центра — создание продуктов персонализированного питания, которые помогут уравновесить дефицит важных веществ. Они также разрабатывают биометры — экспресс-тесты для определения дефицита или избытка микроэлементов в организме, что позволит облегчить массовый скрининг населения и обеспечить доступность высокотехнологичной помощи для всех россиян.

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