В России нашли способ заранее обнаружить рак

Учёные Центра биоэлементологии и экологии человека, который действует в Сеченовском университете, занимаются различными исследованиями и разработками в области здоровья. Они интересуются диагностическими тестами для выявления дефицитных состояний, цифровыми двойниками заболеваний, а также созданием биодобавок и продуктов с важными микроэлементами.

Одно из главных направлений работы Центра — создание систем поддержки принятия медицинских решений. Они разрабатывают цифровые двойники для прогнозирования риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления симптомов.

На данный момент учёные занимаются разработкой цифрового двойника колоректального рака. Они обнаружили специфические изменения в моче пациентов с этим раком и создали алгоритм для определения риска развития данного заболевания.

Ещё одно направление работы Центра — создание продуктов персонализированного питания, которые помогут уравновесить дефицит важных веществ. Они также разрабатывают биометры — экспресс-тесты для определения дефицита или избытка микроэлементов в организме, что позволит облегчить массовый скрининг населения и обеспечить доступность высокотехнологичной помощи для всех россиян.