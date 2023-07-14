В России научились определять психические расстройства по голосу

Специалисты Сеченовского университета разработали новый метод для определения депрессивного расстройства по голосу человека с высокой точностью. Они планируют выпустить приложение для телефона, которое позволит проводить дистанционную диагностику. В приложении пользователю нужно будет прочитать несколько фрагментов текста и выполнить небольшие задания, затратив не более 10 минут. Алгоритм приложения проанализирует полученные данные и выдаст результат. При подозрении на депрессию приложение предложит пациенту обратиться к врачу.

Искусственный интеллект в приложении научен различать речь здорового человека от речи больного. Алгоритм основан на анализе ряда параметров речи, сравнивая данные здоровых людей и пациентов с депрессией. Речь человека с депрессией характеризуется медленностью и изменением интонаций. Алгоритм анализирует частоту речи, паузы, скорость и частоту использования слов с положительной и отрицательной эмоциональной окраской.

Хотя точный диагноз может быть поставлен только врачом, это приложение поможет выявить людей, которые, вероятно, страдают депрессией и нуждаются в специалисте. Пока что нет аналогов такому алгоритму ни в России, ни в мире, поделился автор разработки, врач-психотерапевт Дмитрий Петелин.

Депрессия — это психическое расстройство, которое проявляется устойчивым снижением настроения, заторможенностью и нарушением мышления. Её причины разнообразны: от нехватки солнечного света до обменных процессов в мозге. Это актуальная проблема, так как более 20% людей по всему миру хотя бы раз в жизни переживали депрессию. Однако число пациентов может быть ещё больше, поскольку многие люди с депрессией не осознают своё состояние.