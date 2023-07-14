В России научились определять психические расстройства по голосу

В России научились определять психические расстройства по голосуПока что медики лучше всего распознают депрессию
Российские медики научились определять психические нарушения по анализу фрагмента голоса человека
Специалисты Сеченовского университета разработали новый метод для определения депрессивного расстройства по голосу человека с высокой точностью. Они планируют выпустить приложение для телефона, которое позволит проводить дистанционную диагностику. В приложении пользователю нужно будет прочитать несколько фрагментов текста и выполнить небольшие задания, затратив не более 10 минут. Алгоритм приложения проанализирует полученные данные и выдаст результат. При подозрении на депрессию приложение предложит пациенту обратиться к врачу.
Искусственный интеллект в приложении научен различать речь здорового человека от речи больного. Алгоритм основан на анализе ряда параметров речи, сравнивая данные здоровых людей и пациентов с депрессией. Речь человека с депрессией характеризуется медленностью и изменением интонаций. Алгоритм анализирует частоту речи, паузы, скорость и частоту использования слов с положительной и отрицательной эмоциональной окраской.
Хотя точный диагноз может быть поставлен только врачом, это приложение поможет выявить людей, которые, вероятно, страдают депрессией и нуждаются в специалисте. Пока что нет аналогов такому алгоритму ни в России, ни в мире, поделился автор разработки, врач-психотерапевт Дмитрий Петелин.
Депрессия — это психическое расстройство, которое проявляется устойчивым снижением настроения, заторможенностью и нарушением мышления. Её причины разнообразны: от нехватки солнечного света до обменных процессов в мозге. Это актуальная проблема, так как более 20% людей по всему миру хотя бы раз в жизни переживали депрессию. Однако число пациентов может быть ещё больше, поскольку многие люди с депрессией не осознают своё состояние.