В России научились точно прогнозировать как будет протекать астма

Учёные из Дальневосточного научного центра разработали новый метод для предсказания, насколько эффективным окажется лечение бронхиальной астмы. Они используют тесты и анкеты, чтобы определить, какой вариант лечения будет наиболее подходящим для каждого пациента.

Главная проблема в лечении бронхиальной астмы заключается в том, что не всегда удаётся достичь полного контроля над заболеванием. Это не только связано с проявлениями симптомов, но и с предотвращением обострений и прогрессирования болезни.

Контролируемая бронхиальная астма означает, что пациент почти не испытывает никаких симптомов заболевания, и это очень важно для его нормальной активности и качества жизни.