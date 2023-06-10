В России научились восстанавливать лицо после удаления опухоли

Врачи из Томского национального исследовательского медицинского центра успешно провели первую в РФ операцию по восстановлению лица после удаления опухоли.

Злокачественное образование занимало почти половину лица. Естественные контуры онкологи восстановили с помощью разработанного исследователями из Томского государственного университета мягкого импланта из очень тонкой никелидтитановой проволоки, поверх которого пересадили ткани с лопатки пациента.

Врачи отмечают, что использование импланта позволяет предотвратить осложнения — в частности, провисание тканей и нарушение питания пациента. Операция позволила сохранить подвижность лица, подчеркивают специалисты.