Фитнес и здоровье
02:40, 03 февраля 2023
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В России организации, утверждающие о «не существующем» ВИЧ, предложили приравнять к экстремистским

Предложил депутат из Санкт-Петербурга

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил все организации и сообщества, ведущие пропаганду о якобы несуществовании ВИЧ, приравнять к экстремистским и деструктивным. Соответствующее письмо Крупник направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

В России организации, утверждающие о «не существующем» ВИЧ, предложили приравнять к экстремистским

Фото: Thebody.com

По словам депутата, так называемые ВИЧ-диссиденты ведут антинаучную пропаганду, призывают пациентов не лечиться.

По этой причине Крупник и предложил признать их деструктивными и экстремистскими.

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