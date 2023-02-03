В России организации, утверждающие о «не существующем» ВИЧ, предложили приравнять к экстремистским

02:40, 03 февраля 2023
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В России организации, утверждающие о «не существующем» ВИЧ, предложили приравнять к экстремистскимПредложил депутат из Санкт-Петербурга
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил все организации и сообщества, ведущие пропаганду о якобы несуществовании ВИЧ, приравнять к экстремистским и деструктивным. Соответствующее письмо Крупник направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.
Фото: Thebody.com
По словам депутата, так называемые ВИЧ-диссиденты ведут антинаучную пропаганду, призывают пациентов не лечиться.
По этой причине Крупник и предложил признать их деструктивными и экстремистскими.