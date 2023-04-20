В России появился новый заразный штамм коронавируса «Арктур»

Этот вариант «Омикрона» отличается высокой заразностью, но его главная особенность — симптоматика, связанная с глазами. На вопрос о том, будет ли в мае подъём заболеваемости коронавирусом, в частности, из-за «Арктура», Осипов ответил, что в Московской области всплеска нет, наблюдается небольшое снижение заболеваемости.

Но всё равно нужно вакцинироваться, соблюдать правила личной гигиены. А детям и пожилым людям с хроническими заболеваниями врач порекомендовал избегать больших скоплений людей.

«Не ожидается, что он («Арктур») вызовет тяжёлых симптомов. Чаще всего это воспалительные процессы в глазах: конъюнктивит, склерит (воспаление слоёв поверхностной непрозрачной оболочки глаза). Возникает покраснение глаз, отëчность век, зуд кожи, насморк и может быть повышение температуры», — объяснил Осипов.

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