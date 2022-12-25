В России предложили предупреждать о вреде сахаросодержащих напитков

По мнению Орлова, многие люди, а тем более дети и подростки, не осознают тот вред, который напитки c добавленным сахаром могут нанести здоровью.

В связи с этим Орлов предложил помечать тару с таким напитками аналогично табачным изделиям.

«В этой связи прошу оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации о вреде данного вида продукции по аналогии с табачными изделиями», — обратился Антон Орлов к главе Минздрава Михаилу Мурашко.