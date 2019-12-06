В России представлен новый электросамокат от Ninebot с запасом хода 65 км

По сравнению с предыдущими моделями, новинка стала мощнее - теперь ей под силу «взбираться» на поверхности с уклоном в 20 градусов и перевозить до 100 кг веса на расстояние вплоть до 65 км. Во многом это стало доступно благодаря увеличенной батарее емкостью 15 000 мАч. При этом время зарядки не изменилось - как и прежде, самокат заряжается полностью за 6 часов.

На выбор будут доступны две версии - G30 с максимальной скоростью 25 км/ч и G30P с максимальной скоростью 30 км/ч. G30 поступит в продажу уже 25 декабря по цене 44 990 рублей, а G30P окажется в магазинах в январе. За продвинутую версию покупателю придется отдать уже 49 990 рублей.