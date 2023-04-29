В России предупредили о возможной вспышке коронавируса после майских праздников

По его словам, после майских праздников возможен рост заболеваемости, в том числе из-за нового штамма COVID-19, который отличается высокой заразностью. Врач отметил, что на майских выходных дети будут тоже отдыхать, а основная масса заболевших, как правило, школьники, отсюда и распространение вируса.

Но, по мнению Тимакова, возможный рост заболеваемости ковидом напрямую с майскими праздниками не связан. Просто на выходных обращаться к врачам заболевшие не будут. Поэтому он считает, что в течение ближайших двух недель будет наблюдаться снижение заболеваемости, а в течение двух последующих — рост.