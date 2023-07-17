В России придумали, как лечить рак лёгких светом

Учёные из НИТУ МИСИС и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина разработали новый лекарственный препарат для борьбы с раком, который основан на веществе, производимом фототрофными бактериями и называемом бактериахлорином. В ходе экспериментов на мышах препарат успешно сдерживал рост опухоли лёгких и повышал их выживаемость более чем на 50%. Это важный шаг в развитии фотодинамической терапии (ФДТ), инновационного метода лечения рака, использующего светочувствительное вещество и специальный источник света.

ФДТ — это эффективный метод борьбы с раком, который основан на введении светочувствительного вещества в организм пациента и последующем его воздействии специальным лазером. Вещество накапливается в опухолевых клетках и при воздействии света разрушает раковые клетки. Метод особенно полезен в борьбе с раковыми стволовыми клетками, которые вызывают метастазы и рецидивы заболевания.

Исследования, проведённые учёными МИСИС как в лабораторных условиях, так и на животных, показали отличные результаты. Разработанный препарат на основе бактериохлорина успешно подавлял рост опухолей у мышей и значительно увеличивал их выживаемость. Учёные отмечают, что фотосенсибилизаторы на основе бактериохлорина обладают высокой эффективностью и вызывают гибель раковых клеток.

Дальнейшие исследования фотосенсибилизатора для ФДТ планируется проводить на других видах рака, включая глиобластому — злокачественную опухоль, часто возникающую в головном мозге. Эти исследования являются важным шагом в разработке инновационных методов лечения рака и могут принести новые перспективы в борьбе с этим заболеванием.