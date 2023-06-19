В России проведут новую фазу испытаний вакцины против коронавируса

Входящая в состав холдинга «Институт стволовых клеток человека» компания «Бетувакс» начнет третью фазу клинический испытаний вакцины против COVID-19.

Первые две фазы испытаний в 2021-2022 году в Санкт-Петербурге и Перми «Бетувакс-Ков-2» прошла успешно — их результаты подтвердили эффективность и безопасность препарата. Однако вместо ускоренной регистрации и временного разрешения на применение препарата от Минздрава разработчики решили сосредоточиться на проведении третьей фазы испытаний.

Компания уже начала подготовку документов для получения разрешения на нее от ведомства. Также «Бетувакс» планирует подать документы для получения регистрационного удостоверения на вакцину. Оно более значимо и ценно, подчеркнула директор компании Анна Вахрушева. Кроме того, «Бетувакс» готовится к лицензированию контрактной производственной площадки в Пермском крае.

В основе вакцины — сферические частицы, содержащие только рекомбинантный поверхностный белок-антиген коронавируса. Это позволяет снизить нагрузку на иммунную систему и риск побочных реакций при введении, подчёркивают разработчики.