В России растёт спрос на препараты для похудения

Как сообщается, за первое полугодие 2021 года было продано 895 тысяч упаковок, что на 17% больше по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Наибольший спрос приходится на препараты на основе сибутрамина — вещества, оказывающего анорексигенный эффект — усиливающего чувство насыщения и препятствующего набору лишнего веса. Также отмечается, что больше всего покупают БАДы для похудения, их доля составила за отчётный период 112%.

Эксперты отмечают, что это связано не с глобальным интересом к теме и практике похудения, а с отпускным сезоном и подготовкой к пляжам. Осенью ажиотаж пройдёт.