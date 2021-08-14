В России растёт спрос на препараты для похудения

Фитнес и здоровье
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В России растёт спрос на препараты для похуденияБольше всего покупают препараты «чтобы не есть»
По результатам исследования фармацевтического рынка, проведённого агентством DSM Group, россияне потратили 2,8 млрд рублей на средства для похудения. В основном это препараты для усиления чувства насыщения, что ограничивает в объёме пищи.
Как сообщается, за первое полугодие 2021 года было продано 895 тысяч упаковок, что на 17% больше по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Наибольший спрос приходится на препараты на основе сибутрамина — вещества, оказывающего анорексигенный эффект — усиливающего чувство насыщения и препятствующего набору лишнего веса. Также отмечается, что больше всего покупают БАДы для похудения, их доля составила за отчётный период 112%.
Эксперты отмечают, что это связано не с глобальным интересом к теме и практике похудения, а с отпускным сезоном и подготовкой к пляжам. Осенью ажиотаж пройдёт.