В России разработали новый подход к лечению камней в мочевом пузыре

Исследователи из Сеченовского университета разработали систему, позволяющую подбирать персонализированный курс лечения мочекаменной болезни.

Сейчас врачи для лечения мочекаменной болезни используют литотрипсию — дробление камней с помощью ультразвука, лазера и других методов. Эффективность того или иного из них зависит от размера камня, его плотности и других характеристик рентгенографии или компьютерной томографии. Однако этих данных все равно недостаточно.

Разработанный учеными алгоритм обучен искать зависимости между параметрами уже собранных образцов камней и сравнивать их с данными пациента. Система рассчитывает недостающие параметры и свойства камней. Максимальная информация о камне позволяет подобрать наилучший метод дробления камня.

На данный момент отобраны образцы мочевых камней, создана база данных, отработаны алгоритмы исследований. Для создания полноценной «умной» системы ученым осталось разработать программу-классификатор для поиска зависимостей и закономерностей в созданной базе данных. Новый подход снизит снизит риск ошибок, осложнений и рецидивов болезни, уверены ученые.